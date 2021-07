Utrechtse Keet Oldenbeuving, ‘Skatekeet’, vlaggendrager op de Olympische Spelen

De 16-jarige skateboarder Keet Oldenbeuving, die ook wel bekendstaat als Skatekeet, mag tijdens de Olympische Spelen in Tokio de Nederlandse vlag dragen. Samen met atleet Churandy Martina draagt de Utrechtse op 23 juli de vlag het stadion in. Dat maakte Pieter van den Hoogenband, chef de mission, donderdag bekend.

De twee topsporters dragen tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen de Nederlandse vlag het stadion binnen. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat er twee vlaggendragers zijn, is te lezen op de site van TeamNL.

De chef de mission noemt Keet ‘de benjamin van de ploeg’. Volgens Van den Hoogenband vertegenwoordigt ze “niet alleen een nieuwe sport maar ook een nieuwe generatie”, zegt hij tegen TeamNL. “Ik gun haar de ervaring om in deze traditie een rol te hebben en dat op haar eigen manier in te vullen. Dat kan ze ook meenemen in een hopelijk heel lange glansrijke carrière.”

Dit jaar doet ze voor het eerst mee aan de Spelen. Dat maakt haar de jongste Nederlandse Olympische sporter die meedoet.

Ik kan me als Chef de Mission geen betere vlaggendragers voor de openingsceremonie bedenken dan @Martina200m en @Skatekeet. Een mix van excelleren, respect en vriendschap: https://t.co/CZqsN38l7F#Tokyo2020 #TeamNL 🇳🇱 pic.twitter.com/bpf2bNVsRa — Pieter van den Hoogenband (@pvdhoogenband) July 2, 2021

Europees Kampioen

“Mijn smurf is niet meer zo’n smurf”, schrijft haar moeder Elsbeth op haar Facebook-pagina ‘Club van relaxte moeders’. Gisteren verscheen er een interview met haar op de gelijknamige website. Daarin vertelt ze hoe het is als je dochter topsporter is.

Keet was pas zeven toen ze begon met skateboarden. De afgelopen jaren won ze al een aantal grote prijzen. Zo werd ze in 2019 bijvoorbeeld Europees Kampioen in Moskou: ze pakte het goud op het Olympische onderdeel street. In datzelfde jaar won ze tijdens het Sportgala de Young Talent Award. Die award wordt ieder jaar toegekend aan een groot talent uit de Nederlandse sport.