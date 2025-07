Utrechtse nachtclub KABUL à GoGo zendt wedstrijden EK vrouwenvoetbal uit

Nachtclub KABUL à GoGo gaat alle wedstrijden van de Oranje Leeuwinnen tijdens het EK voetbal gratis uitzenden. Het Europese voetbaltoernooi in Zwitserland gaat vandaag van start en duurt tot zondag 27 juli. Nederland speelt zaterdag om 18.00 uur de eerste wedstrijd tegen Wales.

“We doen het voor een stukje support naar de Oranjevrouwen en ook vanwege emancipatie”, aldus host Jan-Kees Joosse. Met zijn platform FC Leeuwinnen volgt hij de voetbalvrouwen in het buitenland op de voet. De entree is gratis, maar wie verzekerd wil zijn van een plekje wordt aangeraden om online een ticket te kopen.

Groepsfase

Nederland speelt in de groepsfase in poule D en neemt het daarin op tegen Wales, Frankrijk en Engeland. De eerste wedstrijd op zaterdag 5 juli, tegen Wales, wordt gespeeld in de Swissporarena in Luzern.

Het Nederlandse vrouwenelftal weet hoe het is om een Europees kampioenschap te winnen. In 2017 werden de Leeuwinnen gehuldigd in park Lepelenburg. In 2022 strandde Nederland in de kwartfinale, doordat Frankrijk dankzij een penalty in de 102e minuut met 1-0 wist te winnen.

FC Utrecht

In de EK-selectie van bondscoach Andries Jonker zijn twee speelsters van FC Utrecht opgenomen: de Nederlandse verdedigster Ilse van der Zanden en de Belgische keepster Femke Bastiaen.

Weet jij meer locaties in Utrecht waar het EK vrouwenvoetbal wordt uitgezonden? Tip de redactie via redactie@duic.nl.