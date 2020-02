Utrechtse N’ketia Seedo (16) pakt goud tijdens NK Indoor Atletiek

De 16-jarige N’ketia Seedo uit Utrecht heeft zaterdagavond tijdens de NK Indoor Atletiek goud gepakt op de 60 meter. De atlete wordt gezien als supertalent en dat heeft ze gisteren in Apeldoorn weer bewezen.

Vorig jaar pakte Seedo nog een bronzen medaille op de 60 meter. Dit jaar liet zij met een tijd van 7,24 seconden iedereen achter zich. “Ik kan het nog steeds niet geloven! Ik wil iedereen bedanken die er vandaag voor me was”, laat Seedo in een reactie via sociale media weten.

DUIC sprak vorig jaar met atletiektrainer Juul Acton. Hij is de ontdekker en vroegere trainer van Seedo, maar ook van Dafne Schippers. Acton noemde Seedo een supertalent. Inmiddels traint Seedo in Papendal en is ook overgestapt op een andere coach.