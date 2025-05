Utrechtse Oona Abbema (23) negende op EK Schoonspringen, dinsdag weer in actie

De Utrechtse Oona Abbema (23) is vrijdag als negende geëindigd op de 1-meterplank tijdens het EK Schoonspringen. Dat wordt van 22 tot en met 28 mei gehouden in het Turkse Antalya. Morgen komt de studente Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht opnieuw in actie, dan op de 3-meterplank.

Abbema begon haar toernooi op de tweede dag van het EK. In de voorronde wist ze zich met vijf sprongen bij de beste twaalf te plaatsen, waarmee ze zich kwalificeerde voor de finale. Daar behaalde ze een score van 211,30 punten, goed voor de negende plaats. Wel greep ze daarmee net naast een kwalificatie voor het WK.

Ook Nederlander Maud van Kempen kwam vrijdag in actie op de 1-meterplank. De Nederlandse debutant bij de senioren eindigde als zeventiende. De derde Nederlandse deelneemster, Else Praasterink (22), behaalde zaterdag brons in de finale van de 10-meter toren. Alle drie zijn geselecteerd door bondscoach Angelique de Vroome.

Nieuwe kans

Oona Abbema komt dinsdag 27 mei in actie op de 3-meterplank, samen met Praasterink. De voorronde begint om 09.00 uur en de finale met de top-12 start om 16.15 uur (Nederlandse tijd – in Antalya is het één uur later).

Geboren en getogen Utrechtse

Abbema nam in 2021 voor de eerste keer deel aan het EK Schoonspringen. Dat werd dat jaar gehouden in Boedapest, Hongarije. De geboren en getogen Utrechtse traint bij vereniging Aquarijn in Nieuwegein. Daarnaast studeert ze Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht.