Utrechtse skateboarder Keet Oldenbeuving draagt vlag in Olympisch Stadion in Tokio

De 16-jarige skateboarder Keet Oldenbeuving, ook wel bekend als Skatekeet, heeft vanmiddag tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio de Nederlandse vlag gedragen. Samen met atleet Churandy Martina droeg de Utrechtse de vlag het stadion in.

Vanmiddag om 13.00 uur begon de openingsceremonie in het Olympisch Stadion. Nederland was met 42 sporters en stafleden aanwezig, meldt TeamNL. Volgens chef de mission Pieter van den Hoogenband is dat aantal lager dan bij eerdere Spelen.

“Ik hoor van andere landen ook dat ze met kleinere delegaties dan normaal meelopen. Sporters zijn voorzichtig, want ze willen zo vlak voor de Spelen niet het risico lopen om besmet te raken”, zegt Van den Hoogenband op de site van TeamNL. “De keuze is vrij voor iedereen, dat respecteren we.”

Voor Nederland droegen skateboardster Keet Oldenbeuving en atleet Churandy Martina dus de vlag:

Voorronde

Dit jaar doet Keet voor het eerst mee aan de Spelen. Dat maakt haar de jongste Nederlandse Olympische sporter die meedoet. Op maandag 26 juli komt ze voor het eerst in actie in het Ariake Urban Sports Park. Om 02.00 uur (Nederlandse tijd) is dan de voorronde van het onderdeel Street. Een paar uur later is ook meteen de finale.

Keet is niet de enige Utrechter die meedoet aan de Spelen. Sport Utrecht maakte een overzicht van de Utrechtse sporters die in Tokio zijn en wanneer ze in actie komen: