Utrechtse skateboarder Keet Oldenbeuving wordt twaalfde op Olympische Spelen

De zestienjarige skateboarder Keet Oldenbeuving (SkateKeet) uit Utrecht is zondagnacht op de Olympische Spelen in Tokio twaalfde geworden op het onderdeel Street.

Skateboarden is dit jaar voor het eerst onderdeel van de Olympische Spelen. Oldenbeuving moest na haar optreden lang afwachten voordat ze wist of haar score voldoende zou zijn voor de finale. Nadat vijftien van de twintig deelnemers geweest waren, stond ze op een zevende plaats. De beste acht deelnemers gaan door, maar dat haalde Oldenbeuving uiteindelijk niet. Ze werd twaalfde.

De skatebaan was niet het eerste podium in Tokio waarop Oldenbeuving mocht optreden. Vrijdag droeg zij samen met atleet Churandy Martina de Nederlandse vlag tijdens de openingsceremonie in het Olympisch Stadion.

Medailles

Oldenbeuvings teamgenoot Roos Zwetsloot (20) uit Zeist wist zich zondagnacht overigens wel te plaatsen voor de finale. Zij greep uiteindelijk net naast een bronzen medaille door een val en werd vierde. Het goud ging naar de 13-jarige Momji Nishiya uit Japen, zilver was er voor de 13-jarige Braziliaanse Rayssa Leal en Funa Nakayama (16) uit Japan pakte brons.