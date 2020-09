Utrechtse sportclubs bundelen krachten in sportcampus bij Stadion Galgenwaard

De sportverengingen FC Utrecht, SV Kampong, Hellas, UZSC en VV Utrecht gaan samenwerken om topsporters te ondersteunen zodat ze maximaal kunnen presteren. De verenigingen beginnen in Maarschalkerweerd, rondom Stadion Galgenwaard, een sportcampus.

Maarschalkerweerd herbergt nu al onder meer een zwembad met topsportcentrum voor waterpolo, sportvelden, sportverenigingen, een atletiekbaan en Stadion Galgenwaard. Op de sportcampus worden straks topsporters begeleid, met aandacht voor training, voeding en sponsoring, maar ook worden sporters ondersteund bij onderwijs en huisvesting.

Algemeen directeur van FC Utrecht, Thijs van Es, is blij met de samenwerking. “In Utrecht Oost, waar FC Utrecht onderdeel van is, zijn maar liefst zes clubs die op het hoogste niveau uitkomen in hun discipline. We kunnen dan ook enorm veel leren van elkaar én elkaar versterken”, zegt hij namens de samenwerkende clubs. “De kennis, kunde, faciliteiten en het netwerk van alle clubs zijn een meerwaarde voor de samenwerking. De sportcampus geeft een geweldige boost voor de stad en voor Utrecht Oost in het bijzonder. Het wordt een plek om trots op te zijn, voor Utrechters.”

De sportcampus heeft nog geen naam en de organisatie vraagt Utrechters om die naam te bedenken. Via de website kunnen tot 4 oktober namen worden ingestuurd. Vanaf 5 oktober kan er op de 20 beste namen gestemd worden. Uiteindelijk kiest de vakjury de naam van de sportcampus uit de namen die de meeste stemmen kregen. De winnaar wordt op 14 oktober bekendgemaakt.