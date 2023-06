Utrechtse sportklimmer Jens de Louw wint NK en mag nu meedoen aan internationale wedstrijd

De Utrechtse sportklimmer Jens de Louw is vorige week eerste geworden tijdens het NK Lead, volgens de organisatie ook wel de ‘titanenstrijd’ voor de Nederlandse klimmers. Hiermee heeft hij ook een startbewijs binnengehaald voor de internationale competitie.

Het idee is dat de deelnemers van het NK Lead binnen 6 minuten een route klimmen die ongeveer tot 20 meter hoog reikt. Onderweg moeten zij zich op meerdere plekken zekeren. “De routes stellen de klimvaardigheden van de deelnemers enorm op de proef. De combinatie van kracht, techniek en uithoudingsvermogen bepalen voor een belangrijk deel het eindresultaat”, schrijft de organisatie.

Op de route van de heren was met name een deel ingewikkeld. Jens vond daar een andere oplossing voor dan de routebouwers zelf voor ogen hadden. Uiteindelijk kwam hij, ondanks de verzuring die optrad na het moeilijke deel, net iets verder dan zijn tegenstanders. “Ik ben blij met het resultaat. De grepen in het dak waren beter dan verwacht, maar op dat moment was ik al flink verzuurd”, zei Jens na afloop van de wedstrijd.

Europa

Omdat de Utrechter het NK Lead heeft gewonnen, kan hij ook deelnemen aan de Europa Cups. Jens mag komend wedstrijdseizoen dus uitkomen voor Nederland tijdens de internationale competitie.

DUIC sprak Jens vorig jaar nadat hij derde werd bij het Nederlands Kampioenschap Sportklimmen. Bekijk hieronder het NK Lead 2023.