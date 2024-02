Utrechtse Sportprijzen 2023 uitgereikt: dit zijn de winnaars

In het Beatrix Theater zijn woensdag de Utrechtse Sportprijzen van 2023 uitgereikt. Parasnowboarder Lisa Bunschoten werd voor de vierde keer Sporter van het Jaar in de stad Utrecht. Ook roeivereniging Triton was een van de grote winnaars.

Parasnowboarder Lisa Bunschoten prolongeerde een jaar geleden in Spanje haar werelditels bij de cross en banked slalom. Haar sportieve prestaties leidden woensdag opnieuw tot de titel Utrechtse Sporter van het Jaar. Dat was voor Bunschoten de vierde keer.

Naast Sporter van het Jaar waren er ook winnaars in andere categorieën. Roeivereniging Triton kwam als een van de grote winnaars uit de bus. Coen Eggenkamp won in de categorie Beste Coach, mede dankzij de zege in de Varsity vorig jaar. De ‘Oude Vier’ van Triton werd gekozen tot Beste Sportploeg.

Sporttalent, -compliment, -vrijwilliger en -aanbieder

Shorttracker Leon Visser werd uitgeroepen tot Sporttalent van het Jaar. Hij won vorig winterseizoen drie afstanden tijdens de NK voor junioren. In de categorie Sportcompliment won Marlou Peeters, voor haar inzet om FC Utrecht terug te laten keren in de Vrouwen Eredivisie.

Wim van Giessen werd uitgeroepen tot Sportvrijwilliger van het Jaar. “Sinds mensenheugenis de zorgzame handyman op het sportcomplex van USV Elinkwijk”, volgens de organisatie. De prijs voor beste sportaanbieder ging naar Tigers Gym.