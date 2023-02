Utrechtse Sportprijzen van het Jaar uitgereikt; dit zijn alle winnaars Foto: Red Green Blue

Parasnowboarder Lisa Bunschoten is woensdagavond in het Beatrix Theater uitgeroepen tot Sporter van het Jaar in de stad Utrecht. Bunschoten is daarmee voor de derde keer winnaar van deze prijs. De prijs voor beste sportploeg ging naar UVV Honkbal.