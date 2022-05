Utrechtse start-up Inviplay wint Nationale Sportinnovator Prijs

Het Utrechtse bedrijf Inviplay heeft de Nationale Sportinnovator Prijs gewonnen. Inviplay is een platform waarmee bewoners sportactiviteiten voor elkaar kunnen organiseren en waar verenigingen zich kunnen presenteren. De jaarlijkse prijs is een erkenning voor innovatieve concepten op het gebied van sport en bewegen.

Inviplay werd in 2020 gelanceerd. Op het platform geven mensen aan welke sport ze leuk vinden en daarna ontvangen ze uitnodigingen zodra die sport georganiseerd wordt. Iedereen kan een activiteit voorstellen: zowel Utrechters die samen willen sporten als verenigingen die nieuwe sporters naar hun club willen trekken.

Zo organiseren sommige gebruikers bijvoorbeeld wekelijks een zaalvoetbal avond in Utrecht-West en kun je zonder lid te zijn op zondag meedoen aan Open Court bij Basketbalvereniging Cangeroes.

Medeoprichter Lennert Molema: “Via Inviplay kunnen alle sporten georganiseerd worden. Soms kent iemand te weinig mensen en stelt hij of zij een activiteit voor waarna er een nieuwe groep ontstaat. Soms gebruiken bestaande teams Inviplay voor het aan- en afmelden zodat hun sportavond zichtbaar is en nieuwe spelers hun groep weten te vinden.”

Nationale Sportinnovator Prijs

In heel Nederland zijn er steeds minder mensen lid van een sportvereniging. Inviplay wil makkelijk flexibel sportaanbod creëren voor verenigingen, zoals activiteiten waarbij mensen per week bekijken of ze tijd hebben en per keer of met een strippenkaart betalen.

Medeoprichter Boaz Keurentjes: “Het winnen van de Nationale Sportinnovatorprijs laat zien dat we verenigingen helpen. We krijgen nieuwe sporters naar de vereniging en zorgen voor extra inkomsten door hun locatie te verhuren. Zo kun je in Utrecht als niet lid bijvoorbeeld een tennisbaan bij TC Domstad of de Sporthal bij USV Hercules huren.”