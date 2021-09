Utrechtse Studenten Hockey Club wijzigt kledingregels; iedereen mag kiezen tussen broek en rok

De Utrechtse Studenten Hockey Club (U.S.H.C.) heeft de regels omtrent het clubtenue aangepast. Voorheen moesten mannen verplicht een broekje dagen en vrouwen een rokje. Voortaan mag iedereen zelf kiezen of ze liever een broek of rok dragen tijdens het sporten.

De regels, die staan beschreven in het Huishoudelijk Reglement, zijn aangepast omdat de vorige kledingvoorschriften niet meer zouden passen bij de club. De nieuwe bewoording “Het clubkostuum voor alle leden is: wit shirt met rode kraag en zwarte bies, zwarte broek of rok en rode kousen.”, biedt ruimte aan de leden om zelf te bepalen wat zij dragen.

De club schrijft over de wijziging: “Hiermee zet de U.S.H.C. een stap richting een veiligere omgeving voor ieder lid.” In het seizoen 2020-2021 is op initiatief van enkele leden een inclusiepanel opgericht dat zich inzet voor de thema’s veiligheid, inclusie en diversiteit. De wijziging van de regels is een van de eerste activiteiten van het panel.

Naast de wijziging van het Huishoudelijk Reglement is het inclusiepanel tot op heden betrokken geweest bij een campagne over seksuele veiligheid onder Utrechtse studenten en heeft het contact gelegd met relevante organisaties zoals de KNHB, Universiteit Utrecht en LHBTIQ+ studentenvereniging U.H.S.V. Anteros.