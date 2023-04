Utrechtse studentenroeivereniging Triton wint 139e editie van Varsity

De Utrechtse studentenroeivereniging Triton heeft de 139e editie van de Varsity gewonnen. Tijdens het koningsnummer de Oude Vier bleven de Amsterdammers van roeivereniging Nereus, een van de andere kanshebbers, in het kielzog van de Utrechters.

De Varsity is het grootste en oudste studentensportevenement van Nederland. Tijdens de wedstrijd strijden verschillende roeiverenigingen uit heel Nederland tegen elkaar op het Amsterdam-Rijnkanaal bij Houten.

De Varsity wordt georganiseerd door de Koninklijke Nederlandsche Studenten Roeibond (K.N.S.R.B.) en deze bond benoemt jaarlijks tien studenten van Triton tot ‘Wedstrijd Commissie der Varsity’.

De laatste keer dat Triton het koningsnummer won was in 2019, maar daarvoor heeft het 52 jaar geduurd voordat de Utrechters de winst tijdens dit evenement wisten te behalen. Net zoals in 2019 zal de overwinning van Triton vanavond ook weer in de stad worden gevierd.