Van pilot tot groot succes: Urban Mix verovert terrein bij de jeugd in Utrecht

Na een succesvolle pilot van Urban Mix in de wijk Vleuterweide is dit concept in meerdere wijken gestart. De bedoeling is om tijdens de kortere vakanties kinderen een aantal topdagen te bezorgen met veel sport, cultuur, educatie en sociale activiteiten. Urban Mix is een initiatief van verschillende wijkpartijen, zoals Dock, JoU, SportUtrecht en cultuurorganisaties, waaronder Cultuur19. Waar komt dit vandaan en hoe nu verder?

Tekst: Marina van Huissteden-Kaspers

De tijd van experimenteren is wel zo’n beetje voorbij. Het is gewoon een groot succes. De Urban Mix-dagen gaan tijdens, met name in de kleine vakanties, de stad veroveren. SportUtrecht, JoU en Dock dragen dit succesnummer over aan andere wijken in de stad. Op die manier doen honderden kinderen in de stad gratis of tegen een kleine bijdrage mee. Zowel Laura Machielse (35) van Cultuur19 als Amin Skouri (21), scholarshipper vanuit de Krajicek Foundation, zijn het roerend eens: deze dag verbindt vele kinderen en culturen en laat hen kennismaken met andere zaken dan waar ze dagelijks mee bezig zijn.

“We hebben het eigenlijk samen verzonnen. Dat komt doordat we op de locatie De Weide Wereld bij elkaar zijn. Daar hoort ook de speeltuin SUB bij. We hebben nu ruim twee jaar ervaring en kunnen gewoon zeggen dat deze Urban Mix-dagen voor ons allemaal, maar zeker voor de kinderen die meedoen, een groot succes zijn.” Het succes zit volgens Machielse met name in het feit dat de activiteiten kinderen verbinden en hen kennis laten maken met nieuwe dingen.

“In ons geval is dat natuurlijk op het gebied van cultuur. Zo hebben we op de laatste Urban Mix-dag teken- en schilderactiviteiten aangeboden op canvas. Daarnaast hadden we een Fashion Atelier met de nadruk op het maken van haaraccessoires, zoals scrunchies, haarbanden, bloemen en andere frutsels. Het is nu eenmaal zo dat er niet in ieder gezin ruimte en tijd is voor creativiteit. De volgende keer doen we bijvoorbeeld iets op het gebied van theater of wat dan ook.” Het samenwerken met andere organisaties, ook in andere wijken, levert in ieder geval altijd een aantrekkelijk programma op. Nu richten we ons weer op de Zingende Beelden in het Máximapark en het Leidsche Rijn Festival voor kinderen in Castellum Hoge Woerd.

Andere wijken

Amin Skouri draait inmiddels ook al een paar jaar mee op de Urban Mix-dagen. Normaliter is hij vanuit zijn rol als scholarshipper, samen met onder anderen zijn collega Ayoub Chemial, wekelijks in actie bij de Streetsports in Vleuterweide. Daar staan zij samen met buurtsportcoach Mathieu Fuma van SportUtrecht garant voor sporten en bewegen in de openbare ruimte. “Wij zitten dan hier in Vleuterweide, maar dit is er ook in andere wijken. We voetballen, basketballen, rugbyen, kickboksen, van alles. We hebben zelfs al een keer pijl en boog geschoten. Het was dan ook voor ons een kleine stap om mee te doen aan die Urban Mix-dagen, met name bedoeld voor die kinderen die niet op vakantie gaan, maar op deze manier ook leuke dagen hebben. En het werkt. Ze maken nieuwe vrienden, nieuwe jeugd wordt opgevangen, ze krijgen respect en begrip voor elkaar, sport is nu eenmaal altijd een goed bindmiddel.”

In de grote vakantie wordt er geen Urban Mix georganiseerd omdat er dan toch heel veel kinderen weg zijn. “Maar we zijn nu bezig om een XXL Streetsportdag te organiseren. Dat doen wij dan weer samen met Saida Marouf van Dock, die echt zo’n beetje alle ouders en kinderen in de wijk kent.” Zelf studeert Skouri, naast zijn hbo-studie Social Work, aan de Krajicek Academie. Via een studiebeurs leert men hier om als rolmodel te fungeren in de wijk en om activiteiten en evenementen te organiseren en daardoor ook je eigen talenten te ontwikkelen.

Meedoen

Alle (vakantie)activiteiten zijn te vinden op de website www.doemeeinutrecht.nl. “Doe Mee in Utrecht” is een initiatief van SportUtrecht, de Brede School Utrecht, Zimihc en Project-O en wordt ondersteund door de gemeente Utrecht. Hier zijn inmiddels meer dan 700 aanbieders te vinden met de meest uiteenlopende activiteiten: van bingo tot pianoles en van wandelen tot dansen. Vele Utrechters vonden en vinden er hun weg. Wie minder digitaalvaardig is, kan ook terecht in de Utrechtse Activiteitengids.