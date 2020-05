Veel aanmeldingen voor Utrechtse tennisvereniging: ‘ultieme social distancing sport’

Na bijna twee maanden van stilte op de tennisbanen wordt er vanaf vandaag weer gesport. Bij tennisvereniging Zwaluwen Utrecht 1911 zorgt het toestaan van de tennissport voor een piek in het aantal ledenaanmeldingen.

Door de versoepeling van de coronamaatregelen mag er vanaf vandaag weer meer gesport worden. Tennis is een sport die goed met 1,5 meter afstand beoefend kan worden.

Bij Tennisvereniging Zwaluwen Utrecht 1911 in Utrecht West is er enthousiast op het nieuws gereageerd. Voorzitter Evalin Kerkhof: “Met voetbal kon je nog met een vriend in het park gaan overspelen, fitness deed je thuis of met wat gewichtjes die je van je sportschool leende, maar voor tennis ben je echt aangewezen op de baan zelf. Onze leden staan te popelen om weer te kunnen lessen en vrij te kunnen spelen.”

Ultieme social distancing sport

De afgelopen weken waren spannend, maar afgelopen woensdag kwam het verlossende bericht. En dat leidde tot veel interesse in de sport met een ‘ongekende piek’ in het aantal nieuwe leden. Voorzitter Kerkhof: “Het is de ultieme social distancing sport!”

Sportclubs zaten de afgelopen weken behoorlijk in spanning of en wanneer de regels rondom buitensporten versoepeld zouden worden. “Je probeert er als sportclub natuurlijk het beste van te maken, bijvoorbeeld door een virtuele verenigingspubquiz te organiseren, maar je proeft toch ook het ongeduld bij de leden om weer de baan op te kunnen.”

Leden stelden vragen over hun contributie en ook konden de tennistrainers niet aan de slag. “We hoopten al vrij snel dat tennis weer toegestaan zou worden toen we zagen dat in landen als Tsjechië tennis als eerste weer hervat mocht worden: bij welke andere sport heb je nou 8 bij 12 meter per sporter en worden de sporters van elkaar gescheiden door een net.”

Nieuwe aanmeldingen

Dat ziet de vereniging ook in interesse van nieuwe leden: “In de afgelopen week hebben we bij Zwaluwen evenveel nieuwe aanmeldingen ontvangen als normaliter in twee maanden en we hopen dat dit zich doorzet.”

Van een volledig normale situatie is echter nog geen sprake: zo schrijft het nieuwe tennisprotocol van de KNLTB voor dat er voorlopig alleen enkelspel mag worden gespeeld, dat men vooraf een tennisbaan moet reserveren, dat leden eigen ballen mee moeten nemen en dat men met de klok mee van baanhelft moet wisselen. “Dit zal wel wat aanpassingsvermogen en verantwoordelijkheid van onze leden eisen, maar iedereen is ontzettend gemotiveerd om het samen tot een succes te maken.”