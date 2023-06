Verdediger Modibo Sagnan (24) blijft bij FC Utrecht; club licht koopoptie

FC Utrecht heeft de koopoptie in de huurovereenkomst van verdediger Modibo Sagnan gelicht. De 24-jarige Fransman maakt daarmee definitief de overstap naar de club uit de Domstad.

Modibo Sagnan komt over van de Spaanse club Real Sociedad en tekent bij FC Utrecht een contract tot medio 2026. De verdediger begon bij CS Villetaneuse met voetballen en doorliep een groot deel van zijn jeugdopleiding bij RC Lens, waar hij ook debuteerde in het betaalde voetbal. Nadat hij in 2019 naar Real Sociedad ging, werd hij verhuurd aan onder meer RC Lens, het Spaanse CD Mirandés en het Portugese CD Tondela. FC Utrecht huurde Sagnan sinds vorige zomer.

Sagnan speelde tot nu toe 27 wedstrijden voor FC Utrecht: 23 Eredivisieduels, drie wedstrijden voor de KNVB Beker en een wedstrijd in de play-offs voor Europees voetbal, donderdag tegen Sparta Rotterdam.

“Modibo heeft sinds zijn komst naar Utrecht indruk gemaakt, zowel binnen als buiten de lijnen. Als verdediger is hij sterk en als atleet is hij een echte prof: hij is intrinsiek gemotiveerd en wil tijdens elke training en elke wedstrijd het uiterste uit zichzelf halen”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam. “We hebben al veel van Modibo gezien, maar zijn ervan overtuigd dat hij nog meer in zijn mars heeft en zich bij ons verder kan ontwikkelen.”