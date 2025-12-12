Vierde editie ijsklimwedstrijd in Utrecht

Vijftien Utrechtse ijsklimmers en veel buitenlandse ijsklimmers doen zaterdag mee met de jaarlijkse ijsklimwedstrijd in Utrecht. De ijsklimmers proberen met onder andere ijsbijlen de top te bereiken van klimmuur Kalymnos, een wand bij Sportcentrum Olympos.

De klimmuur waar de deelnemers op gaan klimmen, wordt aan de buitenkant van de parkeergarage bij Olympos bevestigd. Volgens de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) zijn de voorbereidingen voor de vierde editie van de wedstrijd vrijdag nog in volle gang.

Het ijsklimtoernooi start zaterdag om 10.00 uur en duurt naar verwachting tot 21.00 uur. Als je zaterdag langs de parkeergarage bij Olympos rijdt, kan het volgens de NKBV “zomaar zijn dat je recht in de ogen van een ijsklimmer kijkt die met een ijsbijl tussen de tanden op zoek is naar de volgende greep”. De NKBV zegt dat dit vooral ‘s avonds een “spectaculair gezicht” oplevert.

Een grote kanshebber aanstaande zaterdag is Marianne van der Steen (41). Zij won in 2023 de wedstrijd. Vorig jaar werd ze tweede.

Bijna op de Olympische Winterspelen

Hoewel ijsklimmen een wintersport is, is het officieel nog geen onderdeel van de Olympische Winterspelen. De hoop bestond dat voor de ijsklimwedstrijd bekend werd dat het toegevoegd zou worden aan het programma. Woensdag deelde het Internationaal Olympisch Comité (IOC) echter mee dat pas in juni 2026 een besluit hierover wordt genomen.