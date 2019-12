Voetbalclub aan Columbuslaan nu echt op Sportpark Humprey Mijnals

De belettering is aangebracht op Sportpark Humprey Mijnals. Op het dak van Ikea voetbalt Faja Lobi KDS al sinds augustus op het park vernoemd naar de allereerste Surinaams Nederlandse voetballer in het Nederlands elftal, maar nu kan iedereen het ook zien.

De belettering aan de buitenkant van Sportpark Humprey Mijnals is woensdag aangebracht. Op 25 augustus doopte wethouder Maarten van Ooijen het sportpark al om in aanwezigheid van nabestaanden van Mijnals.

Het park is vernoemd naar de Surinaamse voetballer met Utrechtse roots. Hij was de eerste speler van Surinaamse afkomst in het Nederlands Elftal en overleed in juli dit jaar. Hij werd 88 jaar.

De oud-profspeler van USV Elinkwijk en VV DOS ging na zijn spelersloopbaan aan de slag als trainer van de Utrechtse amateurclub Faja Lobi.