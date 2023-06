Voetballers van Utrechtse club Kampong gepromoveerd naar derde divisie

De voetballers van de Utrechtse club Kampong hebben zondag geschiedenis geschreven. Voor het eerst in de historie zijn ze gepromoveerd naar de derde divisie. Bram van Buuren schoot in de verlenging van de finale het winnende doelpunt binnen.

Na slechts een jaar in de vierde divisie gespeeld te hebben is Kampong onder toeziend oog van bijna 1.000 toeschouwers gepromoveerd naar de derde divisie. JOS Watergraafsmeer uit Amsterdam werd op het veld van Kampong met 3-0 verslagen.

Het was van tevoren al duidelijk dat het een zware wedstrijd zou worden. Op het hoofdveld van Kampong tikte het kwik zondagmiddag maar liefst 30 graden aan. Daardoor had de wedstrijd wat tijd nodig om op gang te komen. JOS Watergraafsmeer zou genoeg hebben aan een gelijkspel na hun 1-0 overwinning in de wedstrijd op donderdag. Kampong had dan ook moeite om door de verdediging van de Amsterdammers heen te breken.

In de tweede helft kwam de wedstrijd meer op gang. Het bleef lang spannend: Jort de Zeeuw in de 86e minuut wist te scoren met een volley, wat leidde tot een verlenging. Vlak na het begin van de verlenging maakte de afzwaaiende Daan Groot Zwaaftink de 2-0. Het was zijn laatste wedstrijd, na 21 seizoenen in het shirt van het eerste team van Kampong. Even later zorgde Bram van Buuren voor de 3-0. Daarmee werd de eindstand bepaald en speelt de Utrechtse club volgend jaar in de derde divisie.