Voetbalsters FC Utrecht vragen zondag aandacht voor borstkanker met roze armband

Zowel de voetbalvrouwen van FC Utrecht als FC Twente vragen deze zondag aandacht voor borstkanker. Beide teams dragen roze armbandjes voor de campagne Ken je Borsten. Die tekst staat dan ook op de polsbandjes.

Oktober staat wereldwijd bekend als ‘borstkankermaand’. Men vraagt dan extra aandacht voor de ziekte. Zo ook de Breast Care Foundation en het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven. Zij startten de campagne Ken je Borsten.

“Met deze actie willen we, samen met FC Twente en FC Utrecht en andere sportclubs in Nederland, de boodschap verspreiden dat vroege herkenning levens kan redden”, zegt Marjolein de Jong, bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis. Het ziekenhuis is gespecialiseerd in borstkanker. “Er is een alarmerend gebrek aan kennis over de symptomen.”

Symptomen herkennen

Uit eerder onderzoek van het Alexander Monro Ziekenhuis bleek dat het overgrote deel van de vrouwen niet weet wat de twaalf meest voorkomende symptomen zijn. Daarnaast is het merendeel niet op de hoogte dat je de meeste symptomen kunt zien.

Zo zijn er naast een knobbeltje ook nog elf andere, vaak zichtbare, signalen. Denk aan een ingetrokken tepel of verandering van vorm van de borst. De organisaties hopen dat alle vrouwen en mannen zo hun borsten beter leren kennen.