Vrijwilligers organiseren het EK Softbal in Utrecht

Er is voor veel Utrechtse sportverenigingen de laatste eeuw heel wat veranderd. Sommige oeroude Utrechtse verenigingen hebben het overleefd, andere behoren voorgoed tot de geschiedenis. Weer andere voldoen aan het profiel van de vitale sportvereniging. Neem bijvoorbeeld de honk- en softbalvereniging UVV, die vorig jaar haar 75 jaar bestaan vierde. Op leeftijd, maar altijd volop in beweging. Nu staat voor komende zomer het EK Softbal voor vrouwen op het programma. En UVV flikt dat kunstje met louter en alleen vrijwilligers.

Tekst: Marina van Huissteden-Kaspers

Je kunt gerust stellen: helemaal tegen de algemene tendens in. Want dat is wat de honk- en softbalvereniging UVV en haar partners Centrals/Wombats (Bilthoven) en Diamonds Nieuwegein aan het doen zijn. De grootste klus wordt door de Utrechtse HSV UVV geklaard. Zij hebben de organisatie van het Europees Kampioenschap Softbal binnengesleept. Een kampioenschap dat plaatsvindt van 1 tot 7 september. En opvallend is dat de organisatie en uitvoering berust bij louter en alleen vrijwilligers. En dat is knap in een tijd dat het vrijwilligerswerk op zijn zachtst gezegd onder druk staat.

Op haar visitekaartje prijkt nu de titel ‘President EC Softball 2024 Utrecht’. Haar naam is Minou Groenewoud. Zij is verantwoordelijk voor het vlekkeloos laten verlopen van dit pretentieuze toernooi, samen met de partners en in Utrecht met haar twaalfkoppige managementteam. Samen ontvangen zij in deze week 23 landenteams, 500 deelnemers en begeleiding en worden er meer dan 100 wedstrijden gespeeld.

“Natuurlijk krijgen we hulp van een aantal professionals vanuit de gemeente en de KNBSB, maar verder draaien we alles met vrijwilligers. En eerlijk gezegd vind ik dat eigenlijk zoals het zou moeten zijn. Ik weet ook wel dat iedereen tegenwoordig overal geld voor wil hebben, maar zo’n enorm spektakel als dit, daar wil je toch graag bij zijn. En degenen die de honk- en softbalsport een warm hart toedragen hebben hier de kans om hun kennis en kunde over te dragen. Want we hopen natuurlijk dat dit EK een geweldige promotie is voor de sport. Dus ik zeg: kom mensen, laat je sporthart spreken en help ons om dit spektakel een evenement te laten zijn waar nog jaren over gesproken wordt.”

Dat de HSV UVV niet voor een kleintje vervaard is, bewees de club al drie jaar geleden met de organisatie van het Olympische Kwalificatie Toernooi Softbal. Er ligt dus wel een draaiboek, maar het spreekt voor zich dat de hele organisatie weer opnieuw moet worden opgestart en dat de honderden vrijwilligers weer gevonden moeten worden. Helaas verloor het Nederlands Softbalteam destijds de titanenstrijd van Italië en moest Nederland thuisblijven.

Nu liggen de kaarten anders. Het Nederlands team, dat tegenwoordig speelt onder de naam Koninkrijksteam, verdedigt nu de Europese titel, die vorig jaar in Spanje werd binnengehaald. Het EK is als het ware de kers op de taart voor dit Koninkrijksteam omdat men ook deelneemt aan het WK dat van 15 tot 21 juni in Italië wordt gespeeld.

Jeugd betrekken

“Het is belangrijk dat we de jeugd kunnen bereiken om onze teamsporten te leren kennen. Niet alleen de fastball-versie maar ook de slowpitch en Baseball 5, de urban versie van honk- en softbal. Daarin hebben we ook in SportUtrecht een goede partner. Op alle drie de parken is er volop ruimte voor side-events. En is er aandacht voor die doelgroepen die onze sporten nog niet kennen. Denk hierbij aan expats en immigranten. Dus hoe meer vrijwilligers hoe meer we kunnen doen”, aldus Groenewoud.

Uiteraard werft UVV binnen de (eigen) verenigingen, maar ook is het plan om de ROC’s aan te schrijven en de Utrechtse vrijwilligerscentrale. Er zijn vrijwilligers nodig voor parkeren, horeca, verkoopstands, ticketcontrole, ontvangst, transport en wat dies meer zij. Iedereen kan zich aanmelden en deel uitmaken van dit Utrechtse feestje, ook zij die niets met deze sport hebben maar het gewoon leuk vinden om mee te doen.