Vrouwenelftal FC Utrecht is terug en speelt op 10 september de eerste wedstrijd

Na jaren van afwezigheid speelt FC Utrecht Vrouwen komend seizoen weer op topniveau mee. Op 10 september wordt de eerste wedstrijd afgetrapt in Stadion Galgenwaard waar gespeeld wordt tegen Feyenoord.

FC Utrecht maakte in september 2022 al bekend dat de club graag weer met een vrouwenelftal op het hoogste niveau wilde meedoen. FC Utrecht Vrouwen speelde van 2007 tot 2014 ook al in de Eredivisie, maar daar werd om financiële redenen destijds de stekker uit getrokken.

Aankomend seizoen gaat de bal weer rollen. Twaalf clubs doen mee in de Azerion Vrouwen Eredivisie. Na de eerste thuiswedstrijd op 10 september volgt een week later op 15 september de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Supporters kunnen binnenkort een seizoenskaart kopen voor het Utrechtse vrouwenelftal, maar de verkoop daarvan is nog niet begonnen.

De komende weken vinden er meerdere oefenwedstrijden plaats, onder meer tegen FC Köln Vrouwen, MSV Duisburg Vrouwen en AZ Vrouwen.

