Vuelta a Utrecht gaat zondag opnieuw van start

Op zondag 31 augustus vindt opnieuw de Vuelta a Utrecht plaats. De start en finish van de wielertocht zijn op het Brusselplein in Leidsche Rijn. Fietsers kunnen kiezen uit drie afstanden: 70, 110 of 150 kilometer. De organisatie verwacht circa 800 deelnemers te mogen ontvangen.

De toertocht voert de deelnemers in de ochtend richting het zuidoosten en verlaat Utrecht bij Westraven in de richting van Nieuwegein. Vervolgens fietsen de renners door Vianen, waarna het prachtige Utrechtse landschap wacht. Deelnemers aan de 70-kilometerroute blijven binnen de provincie Utrecht. De 110-kilometerrijders fietsen tot aan Gorinchem, terwijl de 150-kilometerroute helemaal tot de Biesbosch reikt. Via De Meern keren alle deelnemers terug naar het Brusselplein, waar ze de finish passeren.

Voor jonge kinderen is er een gratis Dikken Banden Race georganiseerd, en peuters kunnen meedoen aan de gratis loopfietsenrace van 100 meter.

Fietsen voor het goede doel

Deelname aan de Vuelta a Utrecht staat ook in het teken van een goed doel: er wordt geld ingezameld voor onderzoek naar de erfelijke hartziekte PLN, een genetische aandoening die hartritmestoornissen, pijn op de borst en kortademigheid kan veroorzaken.

Wielertrilogie

De Vuelta a Utrecht is ontstaan ter herinnering aan de Vuelta a España, die in 2022 in Utrecht startte. Sindsdien wordt deze toertocht jaarlijks georganiseerd en vormt die samen met de Giro d’Utrecht (mei) en de Tour d’Utrecht (juli) de Utrechtse Wielertrilogie.