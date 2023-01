Vuelta in Utrecht sluit af met drie ton in de plus en richting een miljoen bezoekers

Het project La Vuelta Holanda is afgesloten met een positief financieel resultaat, ondanks eerdere zorgen. Ook kwamen er richting een miljoen bezoekers op het wielerfestijn af en werden er 381 activiteiten en evenementen georganiseerd.

De gemeente noemt de organisatie van het evenement een prestatie ‘waarvoor de stichting La Vuelta Holanda en de uitvoerende projectorganisatie de complimenten verdienen’. Het evenement en bijbehorende activatieprogramma werden goed beoordeeld door de bezoekers en deelnemers – met een 8,3 en een 8,2 respectievelijk.

957.700 mensen kwamen op het evenement af, zo ongeveer het dubbele aantal dat werd geschat in 2018. De Universiteit Utrecht heeft berekend dat de totale economische impact van het evenement 17,6 miljoen euro was. De impact voor de gemeente Utrecht is berekend op 7,2 miljoen euro.

Ondanks het succes van de wielerronde heeft de Universiteit Utrecht nog een aantal punten aangewezen waarop de organisatie zou kunnen verbeteren. Zou zou er een budget kunnen worden gereserveerd voor innovatieve ideeën die last minute ontstaan. Ook zou het volgens de universiteit goed zijn om wat eerder het programma bekend te maken.

De gemeente wil in het bijzonder de vrijwilligers bedanken. “Zij allen hebben eraan bijdragen dat Utrecht sinds augustus 2022 de eerste en enige stad wereld is die alle drie de grote wielerrondes veilig, feestelijk en succesvol ontvangen heeft.”