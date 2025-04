VV Ondiep Vooruit trapt af: komend seizoen een nieuwe voetbalclub op sportpark Wesley Sneijder in Utrecht

VV Ondiep Vooruit is de nieuwe voetbalclub die de Utrechtse volkswijk weer bij elkaar brengt op zaterdagmiddag op het Wesley Sneijder Sportpark. Vanaf het komende voetbalseizoen (2025-2026) wil de club, naast voetbal, ook andere sportieve en sociale activiteiten organiseren — voor én door de wijkbewoners. De nieuwe vereniging, die voetbalplezier op één zet, moet een bruisende ontmoetingsplek worden: toegankelijk voor iedereen en volledig draaiend op vrijwilligers.

Nadat vorig jaar bekend werd dat de stekker uit DHSC was getrokken, ging de gemeente op zoek naar een nieuwe voetbalclub die zich wilde vestigen op het sportpark aan de Thorbeckelaan. Verschillende geïnteresseerde partijen kregen de kans om tot 1 februari hun plannen in te dienen. Volgens sportwethouder Eva Oosters sprong het voorstel van VV Ondiep Vooruit er met kop en schouders bovenuit.

Tekst gaat verder onder afbeelding

De vijf initiatiefnemers van de nieuwe vereniging — Bas Bos, Lisa Snooy, Stef Haarler, Lucas Teunissen en Karen Friele — delen, ondanks hun verschillende achtergronden, een gezamenlijke passie: “zelf voetballen en anderen laten voetballen.”

Met die gedachte zijn ze begonnen aan hun plan om het sportpark om te toveren tot het sportieve hart van de wijk, vanuit de kernwaarden gelijkheid, verantwoordelijkheid en betrokkenheid. De initiatiefnemers kennen elkaar van (studenten)voetbalvereniging Odysseus ’91, waar ze ook bestuurlijke ervaring opdeden.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Beoogd voorzitter Bas Bos en wethouder Oosters verrichtten vrijdagochtend — onder luid gejuich van leerlingen van OBS De Rietendakschool — een symbolische aftrap om de nieuwe club welkom te heten. “Voetbal is onze basis, maar we willen méér zijn dan alleen een voetbalvereniging. Samen zetten we ons in voor de breedtesport en de wijk, zodat jong en oud hier kunnen sporten, bewegen en elkaar ontmoeten,” aldus Bos.

Lisa Snooy voegt toe: “Sport moet een middel zijn om samen te spelen, samen te werken en samen de verbinding te zoeken.” Wethouder Oosters is enthousiast over de bijdrage die de kersverse vereniging aan de wijk wil leveren: “Ik ben heel blij dat we als gemeente kunnen leunen op dit mooie initiatief.”

De nieuwe vereniging, die op een paar formaliteiten na volledig rond is, is van plan om na de zomer officiële KNVB-wedstrijden te organiseren op het sportpark. De club wil ruimte bieden aan heren- en vrouwenteams, jeugdteams én walking football voor oudere generaties.

Om volgend seizoen daadwerkelijk van start te kunnen gaan in competitieverband, zijn er minimaal 60 leden nodig, aldus de KNVB. Geïnteresseerden — voetballers, vrijwilligers en buurtbewoners — kunnen zich aanmelden via de website van VV Ondiep Vooruit.