VVD Utrecht wil Formule E naar de stad halen en race op stratencircuit

Als het aan de Utrechtse VVD-fractie ligt, racen er over een paar jaar elektrische raceauto’s uit de Formule E door de straten van Utrecht. De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W en stelt voor om de elektrische variant van Formule 1 in 2025/2026 naar Utrecht te halen.

VVD Utrecht noemt zichzelf ‘een groot voorstander van het aantrekken van grote en innovatieve sportevenementen’. Volgens de fractie kan dit met een Formule E race op een stratencircuit. “Een groot sportevenement is goed voor de Utrechtse economie: de Utrechtse horeca, winkeliers en musea kunnen daarvan profiteren na de zware coronacrisis.”

Bij Formule E wordt er net zoals bij Formule 1 geracet over de hele wereld, vaak op stratencircuits. Het kampioenschap wordt ook georganiseerd door de internationale autosportfederatie FIA. Nederlander Nyck de Vries is regerend wereldkampioen. Hij rijdt voor het team van Mercedes.

Volgens de Utrechtse VVD kan een Formule E-race ervoor zorgen dat Utrecht op de kaart wordt gezet als duurzame en innovatieve stad. “Door Formule E naar Utrecht te halen kan er samen met het bedrijfsleven extra in innovatie worden geïnvesteerd. Specifiek kunnen onderwijsinstellingen hierop aanhaken, waardoor de koppeling met onderwijs en onderzoek goed gemaakt kan worden.”

Ontwerp

De fractie heeft ook al nagedacht over het ontwerp van het straatcircuit. De oude binnenstad is hiervoor niet geschikt, omdat er onder meer ruimte nodig is voor een pitstraat en tribunes. De VVD denkt dat andere wijken, zoals Zuidwest en Leidsche Rijn, er wel geschikt voor zijn.

Tekst gaat verder onder afbeelding

“Bij het ontwerp is rekening gehouden met de breedte van wegen, ruimte voor de start/finish, ruimte voor een pitstraat, tribunes en andere faciliteiten, kwaliteit van de wegen (asfalt), spectaculaire beelden (over een brug racen)”, schrijft de VVD. Ook is er nagedacht over het verkeer op de A2 en andere snelwegen dat door moet kunnen rijden.

Volgens de Utrechtse fractie begint het ‘bij een idee en initiatief’. “Het lobbytraject en het organiseren kost jaren tijd, waardoor het goed is om nu al te beginnen met het maken van plannen en het opstarten van het lobbytraject bij de FIA om Utrecht op de agenda te krijgen […].”