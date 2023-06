Waterpolo in de Kromme Rijn en tokkelen van de Galgenwaard: Maarschalkerweerd is zondag toneel van Park voor Sport

Waterpolo in de Kromme Rijn, tokkelen van Stadion Galgenwaard, een Teqball-toernooi en een deadlift-clinic. Maarschalkerweerd, het gebied rondom de Galgenwaard, verandert zondag 18 juni in het Park voor Sport. Het evenement vormt de afsluiting van Dutch Health Week en is voor alle sportliefhebbers gratis toegankelijk.

Park voor Sport is de afsluiter van de Dutch Health Week van de Jaarbeurs. Sportcampus Traiectum, dat is opgezet door de sportclubs Hellas Utrecht, VV Utrecht, UZSC, SV Kampong en FC Utrecht, organiseert het evenement samen met SportUtrecht, Sport College ROC Midden Nederland, OV Galgenwaard, OFU Maarschalkerweerd, U4U, U-Track en Phoenix. “Samen sporten versterkt en verbindt Utrechters met elkaar. Bij de clubs zien we de positieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid wanneer je sport. Tijdens Park voor Sport geven we naast deze bekende sporten ook ruimte aan sporten en vormen van beweging waar je minder snel aan denkt. Jong en oud kan komen kennismaken met alle mogelijkheden”, zegt Eelco Veldhuizen van Sportcampus Traiectum over het evenement.

De parkeerplaatsen bij de sportvelden veranderen zondag dan ook even in terreinen om te skateboarden, te BMX’en of freestylevoetbal te spelen, terwijl in het groen rondom de Kromme Rijn ruimte is voor urban sports zoals yoga, bootcamps, kickboksen, cross fit en calisthenics. De Kromme Rijn zelf is dan weer de arena voor waterpolo en zwemwedstrijden. En heb je altijd al eens de Galgenwaard van bovenaf willen bekijken? Zelfs dat kan, want er wordt getokkeld vanaf het dak.

Clinics

Naast het proberen van allerlei verschillende sporten, kunnen bezoekers ook clinics en demo’s van sporters krijgen. Zo geeft Colin Vernooij een deadlift-clinic, zijn er hordenloop- en sprint-clinics van Hellas Utrecht en is er een clinic van Gregory Sedoc. Sietse van Berkel geeft daarnaast een BMX-demo en er is een demo waterpolo. Hockeyfans kunnen hun hart ophalen tijdens het sporten met de Kampong-spelers van Dames en Heren 1. De minimumleeftijd verschilt per clinic, maar de meeste zijn toegankelijk voor kinderen vanaf 6 jaar oud.

Park voor Sport is zondag 18 juni van 11.00 uur tot 15.00 uur gratis te bezoeken bij Stadion Galgenwaard. Naast alle verschillende sporten kunnen bezoekers genieten van muziek en wat te eten of drinken halen bij de foodtrucks. De organisatie vraagt iedereen vanwege het beperkte aantal parkeerplaatsen om lopend, op de fiets of met het openbaar vervoer te komen. “Dit is natuurlijk ook een stuk sportiever!”