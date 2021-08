Wereldkampioenschap Streetfishing Utrecht; mooie wedstrijd of ‘barbaars evenement’?

De Partij voor de Dieren heeft ernstige bezwaren tegen een gepland visevenement dat in november in Utrecht moet plaatsvinden. Het WK Streetfishing, waarbij honderd deelnemers meerdere dagen door de stad trekken om de grootste vissen te vangen, wordt door de fractie als ‘barbaars’ bestempeld. Organisatie Sportvisserij Nederland denkt dat het een fantastisch evenement gaat worden.

Streetfishing is een vorm van vissen waarbij men niet op een stoeltje rustig een paar uur aan de kant van het water zit, maar met licht materiaal in stadswateren op zoek gaat naar vissen. Deze vorm is de afgelopen jaren steeds populairder geworden.

Sportvisserij Nederland is door de internationale bond gevraagd om het allereerste WK Streetfishing te organiseren. De landelijke vereniging dacht meteen aan Utrecht als locatie, en heeft een vergunning aangevraagd. De wedstrijd duurt twee dagen en er zijn nog vijf oefendagen.

Dit is echter tegen het zere been van de Partij voor de Dieren. De politieke partij noemt het WK Streetfishing een barbaars evenement dat bestaat uit ‘zeven dagen dierenleed en dat dierenleed promoot’.

Daarbij benadrukt de partij dat de gemeente Utrecht in beleidsstukken zelf ook schrijft dat hengelen ernstige pijn en stress veroorzaakt bij vissen en dat de hengelsport in Utrecht niet gestimuleerd wordt.

Fantastisch evenement

Een woordvoerder van Sportvisserij Nederland laat aan DUIC weten erg uit te kijken naar de wedstrijd. “De beste vissers komen van over de hele wereld naar Utrecht om de sport te beoefenen. Dat doen ze uiteraard volgens de regels en op een vakkundige manier. Daarnaast ziet de organisatie er natuurlijk op toe dat alles goed verloopt, ook is er bij vissers onderling altijd sprake van sociale controle. Er zijn gewoon landelijke regels voor sportvisserij, en wij hebben ook nog onze eigen regels. Dat is allemaal gewaarborgd.”

Volgens de woordvoerder gaat het een fantastisch evenement worden: “Er komen dan wel geen duizenden mensen op af, maar het is wel mooie reclame voor de stad Utrecht. We merken dat als we vissen, er veel positieve verwondering is over wat er allemaal leeft in stadswateren.”

Huisdier

De Partij voor de Dieren is niet overtuigd en uit onder meer kritiek op een quote van een andere medewerker van Sportvisserij Nederland, die schrijft op Twitter richting Partij voor de Dieren-raadslid raadslid Maarten van Heuven: “Sportvissers houden van natuur en dier en behandelen die alsof het eigen huis en huisdier zijn.”

Partij voor de Dieren bijt hard van zich af en schrijft: “De eerste sportvisser die een haak in zijn eigen hond of kat slaat, moeten we niet alleen nog tegenkomen, maar zouden we ook direct aangeven bij de politie. De Partij voor de Dieren vindt deze quote volstrekt respectloos en ondeskundig en vindt dat een organisatie die zulke uitspraken doet niet als een volwaardige partner gezien kan worden.”

Partij voor de Dieren roept de gemeente op om het evenement niet toe te staan. Het gemeentebestuur moet daar nog op reageren.