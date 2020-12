Wesley Sneijder positief over trainen FC Utrecht samen met Mark van Bommel

Oud-profvoetballer Wesley Sneijder zegt open te staan om samen met Mark van Bommel het team van FC Utrecht te trainen. De namen van beide oud-internationals vielen volgens de NOS al in het ‘geruchtencircuit’.

In november werd bekend dat John van den Brom ging vertrekken als trainer bij FC Utrecht. Sinds het vertrek namen René Hake en Rick Kruys het stokje over. Het gaat momenteel niet zo goed met club. In de Eredivisie staat FC Utrecht een straatlengte achter de clubs waarmee ze zich dit seizoen willen weten.

Sneijder liet in september van dit jaar weten dat hij ging beginnen met een cursus om trainer te worden. “De ambitie voor het trainersvak is sterk gegroeid de afgelopen maanden. Ik heb met Nico-Jan Hoogma (directeur topvoetbal bij de KNVB, red.) gesproken en aangegeven dat ik graag met de cursus wil starten”, zei Sneijder toentertijd.

Papieren

Omdat de oud-voetballer uit Ondiep zijn cursus nog niet heeft afgerond kan hij nog niet aan de slag als trainer. Van Bommel beschikt echter wel over de juiste papieren.

“Ik ken Mark al zowat de helft van mijn leven. En ik heb altijd fantastisch met hem samengewerkt. Laat ik het zo zeggen: als ze ons vanuit Utrecht benaderen, sta ik er in elk geval positief in”, aldus Sneijder.