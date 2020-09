Wesley Sneijder wil trainer worden: ‘De ambitie voor het trainersvak is sterk gegroeid’

Oud-profvoetballer en Utrechter Wesley Sneijder wil trainer worden. De recordinternational heeft zich ingeschreven voor de cursus van de KNVB. Dat zei Sneijder zondagochtend in de talkshow van Voetbal International.

“De ambitie voor het trainersvak is sterk gegroeid de afgelopen maanden”, zei Sneijder tegen presentator Kees Jansma. “Ik heb met Nico-Jan Hoogma (directeur topvoetbal bij de KNVB, red.) gesproken en aangegeven dat ik graag met de cursus wil starten.”

Sneijder zegt binnenkort te beginnen aan de tweejarige cursus. Hij wordt daarin individueel bijgestaan. Wie hem gaat begeleiden is nog niet bekend.

Ondiep

Voor de uitzending van Voetbal International zijn de programmamakers ook op bezoek gegaan bij de Utrechtse voetbalclub DHSC uit Ondiep. Ze spraken daar met trainer Gert Kruys en voorzitter Hans Berrens.

“Toen ik vijf jaar was ben ik begonnen bij DOS, inmiddels gefuseerd met Holland Stichtse Boys. Ik ben een aantal jaar geleden gevraagd om die club een beetje te helpen. […] Het is mijn oude wijk en het is altijd fijn om weer thuis te komen. […] We willen met deze club het hoogst haalbare op amateurniveau bereiken”, aldus Sneijder.

Even was er sprake dat Sneijder terug zou keren als profvoetballer. Vorige maand liet hij echter weten dat dit niet ging gebeuren.

