Wie verdienen een plek op het podium van de Sportprijs Utrecht 2022?

De genomineerden voor de Sportprijs Utrecht 2022 zijn op maandag bekendgemaakt. Utrechtse sporters die een nominatie kregen voor de prijs zijn onder meer waterpoloster Laura Aarts, hockeyster Josine Koning en worstelaar Marcel Sterkenburg. Deze maand kunnen Utrechters meestemmen op hun favoriete nominaties.

Ook zijn er nominaties in de categorieën sporttalent, -ploeg, -coach. Sportaanbieders en -vrijwilligers dingen ook mee voor een uitreiking. Daarnaast wordt er Sportcompliment uitgedeeld aan iemand die zich afgelopen jaar bijzonder heeft ingezet voor sport in de stad.

De Sportprijs Utrecht wil sport van alle niveaus extra in het zonnetje zetten. Wie een plek op het podium krijgen, is aan de jury en het publiek. Utrechters kunnen vanaf maandag 9 januari hun stemmen uitbrengen; één stem per categorie. Per categorie wordt er een winnaar aangewezen.

De jury Sportprijs Utrecht bestaat uit: Pim van Esschoten, Rick van Manen , Marian ter Haar, Hans Spekman, Inge Janssen. Joscha de Vries van SportUtrecht vervulde de rol van onafhankelijke voorzitter tijdens het juryoverleg. SportUtrecht reikt de Sportprijs uit in opdracht van de gemeente Utrecht.

Meestemmen voor de uitreiking van de Sportprijs Utrecht 2022 kan via deze website. Stemmen kan tot en met 30 januari.