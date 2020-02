Winnaars Sportprijs Utrecht 2019 krijgen prijzen uitgereikt in Jaarbeurs

In de Jaarbeurs zijn woensdagavond de winnaars van de Sportprijs Utrecht 2019 bekendgemaakt. Lisa Bunschoten en Ilias Ennahachi werden, net als in 2018, uitgeroepen tot sportvrouw en sportman van het jaar.

Parasnowboarder Lisa Bunschoten veroverde in 2019 de wereldtitels op de cross en banked slalom en in 2018 won ze zilver en brons op de Paralympische Spelen. Kickbokser Ilias Ennahachi werd vorig jaar in Bangkok wereldkampioen bij ONE Championships. Hij veroverde ook al drie wereldtitels bij andere bonden.

De 16-jarige atlete N’Ketia Seedo werd het sporttalent van 2019. Zij verbeterde vorig jaar op de NK-indoor het Nederlands juniorenrecord op de 60 meter, in de tijd van 7.27 seconden. Met die tijd won ze brons, pal achter Dafne Schippers en Jamile Samuel.

In de categorie sportploeg won De Oude Vier van Triton, met de zege in de Varsity. Bernard Schoonbeek van volleybalvereniging Protos werd beste coach. Bourdif Gym won in de categorie sportverenigingen en Zakaria el Mansori van UZV Zwemlust Den Hommel werd sportvrijwilliger van het jaar.

De jaarlijkse fotowedstrijd werd gewonnen door Geert Lommers. Hij kreeg zowel de jury- als de publieksprijs.