Zakaria Labyad verruilt FC Utrecht voor China

Zakaria Labyad gaat weg bij FC Utrecht om zijn loopbaan te vervolgen in China. De 30-jarige aanvaller vertrekt per direct naar Yunnan Yukun FC.

Labyad begon met voetballen bij USV Elinkwijk in Utrecht. In 2004 vertrok hij van die club naar PSV, waar hij doorbrak in het betaald voetbal. Vanuit Eindhoven vervolgde hij zijn voetbalcarrière bij Sporting Clube de Portugal, dat hem vervolgens verhuurde aan Vitesse en Fulham.

In januari 2017 keert Labyad terug naar de Domstad, om een contract te tekenen bij FC Utrecht. Hij speelt er 58 wedstrijden, waarin hij twintig goals maakt. Labyad speelt daarna vier seizoenen voor Ajax. Daar vertrekt hij transfervrij, om enige tijd later zijn rentree te maken bij FC Utrecht. Hij speelt nog achttien wedstrijden, waarin hij één keer scoorde.

Na een lang revalidatietraject was Labyad de afgelopen tijd vooral reservespeler. Volgens technisch directeur Jordy Zuidam wilde hij niets liever dan wedstrijden spelen en belangrijk zijn voor het team. “Nu deed zich voor hem de kans voor zijn loopbaan te vervolgen in China en gaf Zakaria bij ons aan voor dit avontuur te willen gaan”, aldus Zuidam. “Wij gunnen hem de overstap en willen Zakaria bedanken voor zijn geleverde bijdrage. We wensen hem heel veel succes in het vervolg van zijn carrière.”