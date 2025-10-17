 Zondag is de Maliebaanloop in Utrecht, verschillende straten dicht Zondag is de Maliebaanloop in Utrecht, verschillende straten dicht
Eerder deze maand vond al de Singelloop plaats. Foto: Karlynne Wintels
Aanstaande zondag vindt weer de jaarlijkse Maliebaanloop plaats. Vanwege het hardloopevenement zijn vanaf zondagochtend vroeg meerdere straten afgesloten.

De start en finish zijn op de Maliebaan, tussen de kruising van de Nachtegaalstraat, de Burgemeester Reigerstraat en het Oorsprongpark. In dit gebied komen ook een poffertjeskraam en een mobiele koffiebar te staan. Verder treden er ’s middags verschillende bands op.

Zondagochtend om 07.00 uur begint de opbouw en zullen er hekken neergezet worden. Het parcours gaat natuurlijk over de Maliebaan, maar ook over de Maliesingel, Herenstraat, Nieuwegracht en Brigittenstraat.

Het parcours is helemaal afgesloten voor verkeer. Er worden borden met omleidingsroutes geplaatst. Ook staan er verkeersregelaars.

Het Spoorwegmuseum blijft wel bereikbaar. Buslijn 8 rijdt een andere route. Vanaf 16.00 uur zijn alle straten weer bereikbaar.

De deelnemers van de Maliebaanloop kunnen zich inschrijven voor verschillende disciplines. Zo zijn er voor kinderen rondes van 1 kilometer en 2,5 kilometer en voor de oudere deelnemers bijvoorbeeld ook een van 10 kilometer.

