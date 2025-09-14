Zwak FC Utrecht verliest van FC Groningen

FC Utrecht heeft zondagmiddag met 0-1 verloren van de club uit Groningen. Een zeer matig FC Utrecht wist zich geen raad met FC Groningen, dat het speltempo laag probeerde te houden.

FC Utrecht begon erg moeizaam aan de wedstrijd, waarbij vrijwel iedereen onder het gebruikelijke niveau speelde. Op wat speldenprikjes na was het een weinig enerverende eerste helft. Na rust bracht trainer Ron Jans de Ivoriaanse spits Sébastien Haller binnen de lijnen voor middenvelder Davy van den Berg en werd keeper Vasilis Barkas vervangen door Michael Brouwer.

De club uit het noorden in minuut 70 de 0-1 te maken, maar deze werd afgekeurd vanwege buitenspel. De goal werd vervolgens door de VAR toegekend, waardoor de Domstedelingen alsnog tegen een achterstand aankeken. De 22.681 toeschouwers in het stadion zagen dat FC Utrecht nog probeerde om de tussenstand om te draaien – onder andere door een aantal (aanvallende) wijzigingen van Ron Jans – maar dat bleek tevergeefs. Sébastien Haller maakte aan het einde van de wedstrijd nog de 1-1, maar werd vervolgens afgevlagd door de grensrechter vanwege buitenspel.

Programma

Na de off-day tegen FC Groningen kan FC Utrecht zich klaarmaken voor de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard, die komende zaterdag om 20.00 uur plaatsvindt. De eerstvolgende thuiswedstrijd is op donderdag 25 september om 21.00 uur voor de Europa League-wedstrijd tegen Olympique Lyonnais.