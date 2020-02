161 woonkamers open bij Gluren bij de Buren Utrecht

Er zijn maar liefst 161 woonkamers in Utrecht open op zondag 9 februari de deuren voor Gluren bij de Buren. Bij dit evenement worden optredens door bands, singer-songwriters, dj’s en dans- en theatermakers verzorgd bij bewoners thuis.

In elke huiskamer geeft een lokale podiumkunstenaar drie keer een optreden van een half uur. De 161 woonkamers zijn verspreid over Utrecht, maar in Leidsche Rijn en De Meern is het wel wat verder fietsen tussen de deelnemers.

Bezoekers kunnen tussen 12.00 en 17.00 uur langs verschillende woonkamers gaan. Liefhebbers kunnen bijvoorbeeld aan de Prinses Christinalaan terecht voor een a capelle vocalgroup met 18 zangers en zangeressen, op de Bernard de Waalstraat vormen een aantal buurmannen een gelegenheidsband en aan de Kantonnaleweg speelt St. Nirolar alternatieve Nederpop. Alle optredens zijn gratis te bezoeken.