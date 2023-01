32 uur durend feest in TivoliVredenburg: ETMAAL zoekt de grenzen van elektronische muziek

In TivoliVredenburg worden op 3 en 4 februari de grenzen van elektronische muziek opgezocht tijdens het 32 uur durende evenement ETMAAL. Niet eerder werd er iets vergelijkbaars georganiseerd in het Utrechtse muziekgebouw. De deuren gaan open op vrijdagavond en, na een volle programmering van elektronica in de breedste zin van het woord, wordt het feest pas op zondagochtend beëindigd. ETMAAL is volledig samengesteld door producer, multi-instrumentalist, componist en elektronica-fanaat Colin Benders.

Het moet een ontdekkingsreis worden, door TivoliVredenburg maar ook vooral langs alle vormen van elektronische muziek ‘links van techno’, zoals Benders het omschrijft. Het idee is alweer wat jaartjes oud, en is ontstaan tijdens de coronalockdown. Benders wilde kijken wat voor innovatieve muziekconcepten nog wel mogelijk waren terwijl er coronaregels golden.

“We speelden toen met de gedachte om 24 uur lang een serie zitconcerten met beperkte capaciteit te organiseren. Zitten en luisteren naar elektronica-muziek is een context die we niet veel zien.” De organisatie vorderde, maar de coronaregels werden nog strenger en geen enkel evenement was meer mogelijk. Het jaar erop hetzelfde, ook toen kon het feest niet doorgaan.

Nu is alles anders. “Tot op heden is het niet afgelast”, lacht Benders. Het programma is rond en de voorbereidingen afgewerkt. “Ik heb nog nooit zoveel vergaderd voor een feest.” Benders kennen we in Utrecht ook nog als Kyteman, bekend van hiphop en aanverwante muziekstromen. “De laatste jaren ben ik ook heel erg gefascineerd geraakt door techno, maar nog meer door het hele spectrum van elektronische muziek. De benadering van veel experimentele elektronische muziek vertoont overeenkomsten met klassieke muziek.”

Overmono en Blawan

Maar wat kunnen we verwachten? Een programma dat de klok rondgaat, een line-up die naadloos in elkaar overgaat en waarvoor gebruikgemaakt wordt van meerdere zalen. Vrijdagnacht kan er in de verschillende hoeken van TivoliVredenburg gedanst worden. Overdag wordt er geprogrammeerd in de Hertz, waar bezoekers kunnen zitten en luisteren. Zaterdagnacht is er ruimte voor de hardere elektronica.

“Op vrijdagavond kijk ik uit naar Overmono en Blawan. Die laatste bracht een paar jaar geleden een nieuwe EP uit, die was zo rauw, gruizig en vernieuwend, die wilde ik erbij hebben. Maar ook Speedy & Steve wordt heel tof. Zaterdag overdag ben ik erg benieuwd naar Dasha Rush & Schloss Mirabell, waar techno en een klassieke celliste samenkomen. En dan zaterdagnacht, dan brandt de hel los.”

Feesten die zo lang doorgaan kennen we niet veel in Nederland. Waar in andere landen clubs soms dagen achter elkaar open zijn, is dat hier geen gebruik. TivoliVredenburg is zelf enthousiast over het concept. Benders weet overigens niet of er veel mensen zijn die echt de 32 uur helemaal volmaken. “Ik denk dat mensen die een passe-partout kopen vooral gebruik willen maken van de vrijheid om alle losse dingen te bezoeken die ze graag willen. Mensen moeten vooral zelf gaan besluiten hoe ze het willen ervaren. We verkopen wel bewust ook losse tickets voor de vrijdagnacht, zaterdag overdag en zaterdagnacht. Ik denk overigens zelf dat ik tussendoor ook even een stretcher op zoek om een paar uurtjes te liggen.”