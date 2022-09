900 minuten non-stop losgaan op dancemuziek: ‘Viering van verleden, heden en toekomst van de Utrechtse nachtcultuur’

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Utrecht.

Utrecht 900: De programmamakers – Deel 5

900 minuten. Het lijkt misschien niet zo lang, helemaal als je het vergelijkt met 900 jaar stadsrechten. Maar stel dat je 900 minuten onafgebroken gaat dansen en feesten… Is het dan wel zo kort als je denkt? Van zaterdag 1 oktober om 15:00 uur tot zondag 2 oktober om 06:00 uur kun je het ontdekken! Dan vindt namelijk ‘900 MINUTEN’ plaats, waar je gedurende 15 uur onafgebroken kunt genieten van dancemuziek in BASIS, EKKO en De Helling.

Het idee van 900 MINUTEN werd een aantal maanden geleden bedacht door de programmeurs van EKKO en De Helling. “Ons was ter ore gekomen dat in de hele viering van Utrecht 900 nog weinig aandacht was voor dance, clubcultuur en nachtleven”, vertelt Lévi Smulders, programmeur bij De Helling. “Tegelijkertijd is het ook zo dat de culturele waarde van het nachtleven tijdens de coronapandemie opnieuw aandacht heeft gekregen. Het is een serieuze kunstvorm en heeft in die periode ook die erkenning gekregen. Daarom dachten wij: laten we in het kader van Utrecht 900 het Utrechtse nachtleven en de nachtcultuur vieren.” Later bleek dat BASIS vrijwel hetzelfde plan had, waardoor de drie clubs hun krachten besloten te bundelen.

Bezoekers krijgen in het weekend van 1 en 2 oktober de kans om 900 minuten lang, oftewel 15 uur, te genieten van Utrechtse dancemuziek. Wie een kaartje koopt, kan heen en weer pendelen tussen BASIS, EKKO en De Helling. “In De Helling zal het programma de volle 15 uur duren. EKKO begint ook om 15:00 uur maar stopt om 01:00 uur, en BASIS begint om 20:00 uur en gaat door tot 06:00 uur. Dus BASIS neemt als het ware het stokje over van EKKO in de loop van het programma, terwijl De Helling de volle 15 uur open blijft”, blikt Smulders vooruit.

Daarbij zullen er allerlei Utrechtse dance-acts optreden: van Carista tot Colin Benders en van Tinlicker tot Black Sun Empire. Smulders: “Wij noemen het een viering van verleden, heden en toekomst van de Utrechtse nacht- en clubcultuur. We vinden het belangrijk dat mensen beseffen dat dit ook cultuur is, vooral voor jongeren. Er zal veel verschillende muziek te horen zijn: house, drum-‘n-bass, techno, dubstep, electro… Alles wat deze rijke stad te bieden heeft.”

Wie zich van de ene naar de andere club wil verplaatsen, kan dat per boot doen. Op die manier wil de organisatie van 900 MINUTEN ook stilstaan bij de singel die weer rond is; iets wat ook niet los kan worden gezien van Utrecht 900. “Om te vieren dat de singel weer rond is, laten wij een boot varen tussen de drie clubs. Iedereen die een kaartje heeft gekocht, kan per boot van de ene naar de andere club varen. Op de boot is ook muziek te horen. Wie wil dat nou niet?”, aldus Smulders.

Daarnaast past de samenwerking tussen de drie clubs, normaal gesproken concurrenten, volgens Smulders ook mooi in het thema van Utrecht 900: Stad zonder muren. “Wij wilden de muren tussen BASIS, EKKO en De Helling doorbreken en de samenwerking aangaan. Dat had er ook mee te maken dat wij in coronatijd veel contact met elkaar hadden en veel steun aan elkaar hebben gehad. De Utrechtse nachtsector is naar elkaar toe gegroeid, er is echt een soort verbroedering ontstaan. Daarom hebben we ook besloten om dit feestje samen te vieren. Voor de stad Utrecht is dat echt wel bijzonder.”

Wil je meer informatie over 900 MINUTEN of een kaartje kopen? Kijk dan op 900minuten.nl. 900 MINUTEN is één van de programmaonderdelen van Utrecht 900 jaar. Kijk voor het volledige programma op utrecht900.nl.

