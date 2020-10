Aangepaste Election Night in TivoliVredenburg vanwege aangescherpte coronamaatregelen

Het programma rond de Amerikaanse verkiezingen in TivoliVredenburg in Utrecht ziet er anders uit dan in eerste instantie gepland. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen worden er onder andere meerdere zalen van het muziekpaleis gebruikt.

Op 3 november gaan de inwoners van de Verenigde Staten naar de stembus. Het is een spannende strijd tussen zittend president Donald Trump en voormalig vicepresident Joe Biden. De verkiezingen zijn te volgen bij TivoliVredenburg.

Grote Zaal

In eerste instantie was alleen de Grote Zaal gereserveerd voor deze Election NIght 2020. Nu vanwege de aangescherpte coronamaatregelen maar dertig personen in één ruimte mogen verblijven, worden er drie extra zalen geopend. In Hertz, Cloud Nine en Pandora zijn de verkiezingen te volgen via een livestream op een groot scherm.

Het hoofdprogramma vindt wel nog steeds plaats in de Grote Zaal. Wetenschappers, journalisten en campaigners analyseren vanuit deze ruimte de verkiezingen. In de drie andere zalen staat een host die weer in verbinding is met de Grote Zaal. Op die manier kunnen bijvoorbeeld vragen van het publiek voorgelegd worden aan de specialisten in de Grote Zaal.

Streamteam

“Zodra we wisten dat we maar dertig mensen per zaal mochten ontvangen, gingen we bedenken wat wél kon. Geïnspireerd door Arjen Lubach hebben we deze constructie bedacht: een spannend experiment! Ons streamteam is goed op stoom, dus de interactie tussen alle zalen via videoverbindingen is geen probleem”, aldus Tessa Hagen van TivoliVredenburg.

Alle kaarten voor een plek in TivoliVredenburg zijn al verkocht. Geïnteresseerden kunnen echter nog wel een ticket kopen voor de livestream. Deze is vanuit huis te bekijken.