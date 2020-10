Amerikaanse verkiezingen te volgen bij TivoliVredenburg in Utrecht

De Amerikaanse verkiezingen zijn op 3 november live en online te volgen bij TivoliVredenburg in Utrecht. Verschillende wetenschappers, journalisten en campaigners geven in een avondvullend programma tekst en uitleg bij deze historische verkiezingen.

Wie wordt de komende vier jaar de president van de Verenigde Staten? Joe Biden of Donald Trump? Op 3 november gaan de Amerikanen naar de stembus. De verkiezingen zijn te volgen bij TivoliVredenburg, zowel live in de Grote Zaal als via een online uitzending.

Uitleg

Het programma is toegankelijk voor iedereen. Je hoeft dus geen groot Amerikakenner te zijn. De Amerikadeskundigen, onder wie wetenschappers, journalisten en campaigners zitten op deze avond op het podium om tekst en uitleg te geven over uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met de verkiezingen.

Denk aan: een beschouwing van de strategieën van kandidaten Trump en Biden, de verschillende typen kiezers, maar ook een blik op de invloed van het coronavirus, sociale media of de Black Lives Matter-protesten.

Erbij zijn

De avond is ingericht volgens de coronamaatregelen, laat TivoliVredenburg weten. Ze houden rekening met de mogelijkheid dat de maatregelen in de tussentijd veranderen. Om die reden duurt het programma niet totdat de verkiezingen zijn afgelopen.

Tickets voor het evenement zijn te bestellen via de website van TivoliVredenburg.