And now for something completely different: Engelse komiek John Cleese komt naar Utrecht

De legendarische Engelse komiek John Cleese komt naar Utrecht. Cleese staat op vrijdag 8 juli 2022 in TivoliVredenburg tijdens zijn tour ‘The Last Time To See Me Before I Die’.

John Cleese (81) is vooral bekend als lid van Monty Python, waarmee hij begin jaren zeventig ‘baanbrekende tv-humor maakte in Monty Python’s Flying Circus’, schrijft TivoliVredenburg over Cleese. Met de tv-serie Fawlty Towers wist hij dat succes nog eens te overtreffen en ook de film A Fish Called Wanda uit 1989 was een daverend succes.

De show ‘The Last Time To See Me Before I Die’ draait om zwarte humor en anekdotes over het persoonlijke leven en de carrière van Cleese, die naar eigen zeggen ‘writer, actor & tall person’ is.

De kaartverkoop voor de show begint op 25 juni om 10.00 uur. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 71 euro, op de website van TivoliVredenburg.