Bekijk hier wat er allemaal in Utrecht te doen is tijdens Koningsnacht- en dag

De straten van Utrecht kleuren vrijdag en zaterdag weer oranje vanwege Koningsnacht- en dag. Er is net als tijdens voorgaande edities weer veel te doen in de stad; zo zijn er allerlei feesten, is er een vrijmarkt en ook voor de kinderen zijn er verschillende activiteiten georganiseerd. Hieronder een overzicht van wat er dit jaar allemaal in Utrecht te doen is tijdens Koningsnacht- en dag.

De evenementen zijn dit jaar een dag vervroegd, omdat het feest sinds 1980 niet op een zondag wordt gevierd. Op het moment van schrijven is het buiten nog grauw en nat, maar het belooft vrijdag en zaterdag droog en enigszins zonnig te worden in Utrecht. Dat is goed nieuws, niet alleen voor de bezoekers, maar ook voor de mensen die hun oude spullen willen verkopen op de vrijmarkt.

Deze vrijmarkt begint vrijdag om 18.00 uur. Vanaf 15.00 uur is het voor automobilisten verboden om het vrijmarktgebied in te rijden en er te parkeren. Dit verbod geldt tot zaterdag 24.00 uur. “Blijven er auto’s staan? Dan kunnen we ze wegslepen op vrijdag 25 april vanaf 15.00 uur”, schrijft de gemeente Utrecht. Dit verbod geldt ook voor het evenementengebied dat ten zuiden van het vrijmarktgebied ligt. Op de onderstaande kaart is te zien om welke plekken het gaat en hier is meer informatie te vinden voor automobilisten.

Tekst loopt door onder afbeelding

Feesten

Tijdens Koningsnacht zijn er ook verschillende feesten in de stad. Zo is op het Janskerkhof BEAT-RIx te vinden, op het Vredenburgplein Dutchkings, op het Jacobskerkhof KingCity, op het Domplein Kingdom Events presents en op het Lucasbolwerk Koning Bolwerk. De feesten beginnen om 18.00 uur en duren maximaal tot 01.00 uur.

Op 26 april worden om 8.45 uur de klokken van de Domtoren geluid door het Klokkenluidersgilde. Daarmee wordt Koningsdag in Utrecht officieel gestart. Na een programma op de Stadhuisbrug hijst burgemeester Sharon Dijksma samen met Ronald van Maldegem, voorzitter van het Utrechts Oranje Comité, om 9.25 uur de vlag op het Stadhuisplein. Om 09.40 uur is er een proostmoment in het stadhuis.

Wijken

Naast de vrijmarkt en feesten in de binnenstad is er ook in de andere wijken van Utrecht veel te beleven. Zo is er een kindervrijmarkt in Oog in Al, is er in Kanaleneiland een feest voor kinderen en is er op het Tolsteegplantsoen een programma met muziek, attracties en een kleedjesmarkt. De pleinfeesten in de stad eindigen om 20.00 uur. Bekijk hier het volledige overzicht van de evenementen tijdens Koningsnacht- en dag.

Tot slot raadt de organisatie iedereen aan om met de fiets of het openbaar vervoer naar de stad te komen. Mensen die toch met de auto willen komen moeten er rekening mee houden dat een deel van de stad is afgesloten en dat er in het zuidelijke deel van de binnenstad, het deel dat wel open is, minder parkeerplekken zullen zijn.