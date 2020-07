Bezoekers kunnen vanaf vrijdag met de lift naar het topje van de Domtoren

De bezoekerslift van de Domtoren gaat aanstaande vrijdag voor het eerst gebruikt worden. Vanwege het coronavirus is dit later dan gepland.

De lift zou eigenlijk op 4 april al in gebruik worden genomen. Vlak daarvoor werd door Utrecht Marketing – de partij die de bezoekerslift exploiteert – een oproep gedaan om mensen aan te dragen die het verdienden om als eerst omhoog te gaan. Er zijn zo’n 500 inzendingen binnengekomen. Daarvan hebben 39 mensen de 24-jarige Thom Stulen aangewezen.

Hiermee gaat een grote wens van hem in vervulling. Hij wilde altijd al vanaf de Domtoren over Utrecht uitkijken, maar omdat Thom in een rolstoel zit was het voor hem niet mogelijk om het topje te bereiken.

Tickets voor de bezoekerslift zijn te kopen via de website van de Domtoren. De opbrengst gaat naar de restauratie van het Utrechts icoon.