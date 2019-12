Bier en Appelsap: weekendtips voor ouders en kinderen

Bier en Appelsap is een platform voor ouders in de regio Utrecht met tips om met je kinderen op pad te gaan. Bier en Appelsap houdt van horeca, cultuur, natuur en geeft elke week een overzicht van de leukste weekendtips!

Speciaal voor DUIC heeft Bier en Appelsap 5 leuke tips voor het weekend voor je geselecteerd!

Heel veel jeugdtheater tijdens Winterkost

Kerstvakantie, hét moment voor warme chocomelk, feestelijke bomen vol lichtjes en samen zijn met familie en vrienden. Op pad voor een winterse wandeling of samen het theater in voor een jeugdvoorstelling tijdens Winterkost. Van vrijdag 27 december tot en met zondag 5 januari zijn er in De Lieve Vrouw in Amersfoort, Theater Kikker in Utrecht en Podium Hoge Woerd in Leidsche Rijn volop mooie, hartverwarmende en avontuurlijke voorstellingen te zien.

Wanneer: 27 december t/m 5 januari

Waar: Diverse theaters in Utrecht en Amersfoort

Meer info: website Jeugdtheater in de vakantie

Muzikale voorstelling: De tovenaar van het witte orgel

Ga deze kerstvakantie van 27 t/m 30 december en 2 t/m 5 januari naar het vorstelijke sprookje over vriendschap en de betoverende kracht van muziek! De Groothertogin van een piepklein landje is gek op muziek. Daarom heeft ze het mooiste muziekinstrument ter wereld laten bouwen: een orgel waarin een heel orkest verborgen zit. Het liefst zou ze de hele dag niets anders doen dan luisteren naar de prachtige muziek. Of, beter nog, zelf muziek maken. Maar dat valt nog niet mee. Gelukkig is er één iemand die ermee kan toveren…

Wanneer: 27 t/m 30 december (en 2 t/m 5 januari)

Waar: Museum Speelklok, Utrecht

Meer info: website Museum Speelklok

Veel moois tijdens Internationaal Kamermuziek Festival

Voor kinderen én hun (groot)ouders is er deze editie van het Internationaal Kamermuziekfestival heel veel te beleven en te ontdekken in TivoliVredenburg: van violiste Diamanda Dramm met de voorstelling Vreemde Streken en een uiterst diverse, klassieke line-up tijdens My First Festival tot en met de intieme voorstelling Kriebel voor de allerkleinsten.

Wanneer: 27 t/m 30 december

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Meer info: website Kamermuziek Festival

Lichtjes kijken vanaf de Dom

Ontdek hoe mooi Utrecht in het donker is! Deze avonden krijg je de kans om de Domtoren te beklimmen met een uitzicht over donker Utrecht vol met lichtjes. Een speciale lichtjestour voor kids start om 18.30 uur. Ga mee met een spannende rondleiding en leer alles over licht. Hoe was het in de Middeleeuwen om in het donker de klokken te luiden want je had geen lamp. En hoe woonde de torenwachter zonder elektriciteit? Op al deze vragen en meer krijg je antwoord. En vind je het spannend? Neem een lampion of je zaklamp mee!

Wanneer: 27 & 28 december en 4 januari

Waar: Domtoren, Utrecht

Meer info: website Domtoren

My First Festival

Muziekkids, feestjesbouwers en coole kikkers opgelet: op 28 december is TivoliVredenburg helemaal voor jou! Heel het gebouw wordt omgetoverd tot een groot festivalterrein. Een beetje zoals een festival van grote mensen, maar dan leuker. Want zeg nou zelf: waarom zou je kiezen tussen knutselen of luisteren naar een heus strijkorkest, real-life Mario Karten of meerappen met je favoriete artiest? Tijdens My First Festival kan het allemaal.

Wanneer: zaterdag 28 december

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Meer info: website TivoliVredenburg

Wil je meer uitjes? Ga dan naar www.bierenappelsap.nl. Tip: check voor je op pad gaat altijd nog even de website of Facebookpagina van de betreffende organisatie voor eventuele wijzigingen of annuleringen