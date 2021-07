Bierfestival Mout komt in augustus naar Wilhelminapark in Utrecht

Het speciaalbierfestival Mout komt van 13 tot en met 15 augustus voor het eerst naar Utrecht. Op het programma staan 200 speciaalbieren, livemuziek en activiteiten.

Eerdere edities vonden al plaats in Nijmegen, Tilburg, Arnhem, Zwolle en Enschede. Deze zomer komt Mout voor de eerste keer naar het Wilhelminapark in Utrecht. Hier strijkt het festival neer, in gezelschap van twintig brouwerijen.

Iedere brouwerij krijgt een eigen vaste tap en verzorgt daarnaast allerlei speciaalbieren op fles en op blik. Ook kunnen bezoekers op een muziekprogramma rekenen met een brede selectie aan genres: van vergeten hits tot boogie, jazz en wereldmuziek.

Proeverijen

Behalve speciaalbier zijn er op het festival verschillende activiteiten, zoals tafelvoetballen, bierbrouwdemonstraties en proeverijen. Volgens de organisatie wordt het festival geheel ingericht volgens de geldende richtlijnen van het RIVM.

“We vinden het fantastisch om voor de allereerste keer met Mout Bierfestival in Utrecht neer te strijken”, zegt Tinus Weijkamp, organisator van het festival. “Na een heftig jaar dat we vooral binnen en thuis hebben doorgebracht, kijken wij ernaar uit om erop uit te gaan en samen te proosten op het leven.”