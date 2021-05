Bijzonder lichtkunstwerk binnenkort in TivoliVredenburg

In TivoliVredenburg is vanaf 14 juni een week lang een bijzonder lichtkunstwerk te bezoeken. Het Amsterdamse kunstenaarsduo Children of the Light verplaatst dan hun lichtinstallatie Warping Halos naar de Pandorazaal in Utrecht.

TivoliVredenburg noemt het zelf een primeur, omdat het kunstwerk goed past bij de ambitie van het poppodium om kunst vaker deel uit te laten maken van het programma. Zowel binnen als buiten de zalen.

“Verwacht een sciencefiction-ervaring waar een samenspel van licht, kleur, geluid en geometrie speelt met je perceptie […]”, schrijft TivoliVredenburg. Eerder was het kunstwerk al te zien bij onder meer De School en in het Stedelijk Museum in Amsterdam.

Het kunstwerk is tot en met zondag 20 juni te bezoeken voor 2,50 euro. Op donderdag 24 en vrijdag 25 juni zijn er speciale vertoningen. Dan zijn er ook live optredens. Zo treedt sopraan Brigitte van Hagen op, samen met een twaalfkoppig koor onder leiding van dirigent Emma Rekers en geluidskunstenaar Sébastien Robert. Deze tickets zijn vijf euro per stuk.

IJskristallen

Het duo Children of the Light bestaat uit visueel kunstenaars Christopher Gabriel en Arnout Hulskamp. “Het duo behoort tot een van hedendaags meest gerenommeerde namen binnen de lichtkunst – specifiek met hun cross-over van multimedia- en installatiewerken waar licht altijd als basis-ingrediënt dient”, schrijft TivoliVredenburg.

De twee willen met hun kunst aandacht besteden aan de verbinding tussen technologie, emotie en zintuigen. De installatie die binnenkort in de Pandora staat, gaat over hun interesse in de halo: “[…] een natuurlijk fenomeen waar de breking van licht door ijskristallen in de atmosfeer een zichtbare cirkel vormt – iets wat in vele culturen een mystieke, poëtische en spirituele betekenis heeft gekregen.”