Binnenplaats van gevangenis Wolvenplein in Utrecht omgetoverd tot pop-up zomerbar

De Utrechtse Brouwerij Eleven heeft de voormalige luchtplaats van de oude gevangenis veranderd in een zomerbar. Afgelopen weekend opende de bar de deuren, met onder meer een zandbak, hangmat en pingpongtafel.

“Via de garagedeur aan het Wolvenplein loop je door een donkere gang richting de oude luchtplaats van de gevangenen”, omschrijft Brouwerij Eleven. Eenmaal daar aangekomen treffen Utrechters de zomerbar aan, natuurlijk inclusief een zomers terras met strandstoelen.

Deze zomer is de buitenbar en elke donderdag tot en met zondag open, van 15.00 tot 23.00 uur. Er kan worden gedronken en gesnackt, maar er staan ook dj’s, livemuziek, een spelletjesavond en pingpongtoernooi op het programma.

Koopwoningen en een hotel

Het is alweer negen jaar geleden dat de laatste gevangenen vertrokken uit Wolvenplein in Utrecht. Het gebouw, dat in 1856 was opgeleverd als gevangenis, wordt de komende jaren herontwikkeld.

Er komen onder meer sociale- en middenhuur appartementen, maar ook koopwoningen. Er gaat nieuwbouw plaatsvinden. Ook komt er een hotel en horeca in de oude gevangenis.