Café Kanaalzicht ontvangt Jimi Barbiani Band: ‘Soms heb je van die parels die komen optreden’

Café Kanaalzicht is een echte klassieker in Utrecht. Eigenaar Floor van der Staak nam deze week 35 jaar geleden de horecazaak over, maar de kroeg bestaat al sinds 1905. Elke zondag is er livemuziek ‘en deze week hebben we weer een pareltje’, aldus Van der Staak.

Het café met uitzicht op de Muntsluis kent een lange geschiedenis, maar in die jaren is het toch altijd gewoon een café gebleven. Wat ook inmiddels een traditie is geworden, is dat er livemuziek is op zondag. Van der Staak: “Dat zijn lokale bands, jonge opkomende muzikanten of juist bands die al heel lang bestaan. Af en toe komt er dan een naam uit het buitenland voorbij.”

De eigenaar vertelt verder: “Dat zijn dan bijvoorbeeld artiesten die met een Europese tour bezig zijn. Als ze dan in de buurt zijn en nog niks op zondag te doen hebben, kunnen ze optreden.” Zo treedt bijvoorbeeld Paul Childers uit Nashville op 2 april nog op in Los Angeles, en daarna op 7 april bij Café Kanaalzicht.

Aankomende zondag 10 maart, rond 16.00 uur, staat er volgens Van der Staak nog zo’n ‘parel’ in het café. “Dan komt Jimi Barbiani Band uit Italië op bezoek.” Hij is onder meer bekend als rock-blues slidegitarist. “Het is mooi dat mensen zo’n artiest bij ons gewoon kunnen zien, wij vragen namelijk nooit entreegeld.”

