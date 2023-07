Candlelight Concerten komen naar Utrecht; optredens verlicht door duizenden kaarsen in Domkerk, De Lik en de Nicolaïkerk  

Muzikale optredens in de Domkerk, De Lik en de Nicolaïkerk zijn al sfeervol, maar als die verlicht worden door duizenden kaarsen dan is dat wellicht nog bijzonderder. De komende maanden staan er verschillende concerten op de agenda.

De zogenoemde Candlelight Concerten worden al in ruim honderd steden wereldwijd georganiseerd, en daar komt nu dus ook Utrecht bij. Het idee is vrij simpel; muzikale optredens op bijzondere locaties die verlicht worden met duizenden kaarsen die moeten zorgen voor een speciale sfeer. NRC schreef recent nog een reportage over het concept, waar opvallend veel jonge mensen naartoe komen. “Dat is zo’n beetje de heilige graal in de klassieke wereld, waar het spookbeeld van een vergrijzend en slinkend publiek nooit ver weg is.”

Muziek van Vivaldi’s Vier Jaargetijden en filmmuziek van Hans Zimmer uit bekroonde films zoals Inception, Interstellar, en The Lion King zullen te horen zijn. Voor een avond met meer hedendaagse muziek staan ook Taylor Swift en Coldplay op het repertoire, waarbij respectievelijk het strijkkwartet Agathe Ensemble en solopianist Michelle Lynne een klassieke draai zullen geven aan onder andere Wildest Dreams, Enchanted en Lover, en Paradise, Yellow en A Sky Full of Stars.

De concerten zijn in augustus, september en oktober. Kaarten zijn te koop vanaf 22 euro.