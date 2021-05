Central Park organiseert extra festivaldag waarop onder andere Krezip, Snelle en Maan optreden

Central Park Festival dat op zaterdag 18 september in Utrecht plaatsvindt organiseert de zondag daarna een extra festivaldag. Op deze extra dag treden onder andere Krezip, Snelle, Suzan & Freek, Miss Montreal en Maan op, en dit evenement is toegankelijk voor alle leeftijden.

Het festival wordt georganiseerd in Park Transwijk. De kaartverkoop voor zaterdag startte in februari van dit jaar en die is inmiddels uitverkocht. “Nu de zaterdag al bijna een half jaar van tevoren is uitverkocht en de behoefte naar een muzikale dag uit zo groot is, is dit het moment om deze te introduceren”, zegt Huub van de Vecht van Central Park Festival.

De organisatie zegt al langer de droom te hebben om het festival uit te breiden naar een zogenoemde ‘weekender’. “Waarbij we ook één dag voor alle leeftijden wilden toevoegen. Juist omdat veel tieners ook graag het festival zouden willen bezoeken met hun ouders.”

Corona

In eerste instantie zou Central Park Festival al in de zomer plaatsvinden. Omdat gevreesd werd dat het festival vanwege de coronamaatregelen geen doorgang kon vinden heeft de organisatie besloten het evenement te verplaatsen naar het najaar.

De overheid heeft eerder dit jaar namelijk bekendgemaakt dat er een garantiefonds van 300 miljoen euro komt voor evenementen. Het fonds biedt perspectief voor festivals die na 1 juli worden gehouden. De vorige datum van Central Park lag op 5 juni en was daardoor te vroeg, aangezien deze niet binnen het garantiefonds valt.

De kaartverkoop voor de extra festivaldag start vrijdag 28 mei om 12.00 uur via de website van Central Park Festival.